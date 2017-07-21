Представители Минпромторга осмотрели «Дормаш»

Власти с оптимизмом смотрят в будущее.

21 июля Орловскую область с рабочим визитом посетила делегация Минпромторга России во главе с директором Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Евгением Корчевым, сообщили в администрации региона. Вместе с властями Орловской области они осмотрели ЗАО «Дормаш» и изучили перспективы запуска предприятия.

После посещения «Дормаша» состоялось совещание по вопросу ситуации на заводе. По его итогам было решено утвердить «дорожную карту» по возобновлению деятельности «Дормаша». «Это позволит синхронизировать работу региональных и федеральных органов власти», — отметили в администрации.

Напомним, ранее губернатор Орловской области Вадим Потомский обсуждал проблемы «Дормаша» с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Минпромторга Денисом Мантуровым.