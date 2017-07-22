Пенсионный фонд

Облсуд разъяснил, какие льготы не положены узникам фашизма

22.07.2017 Новости

В Орле вынесено решение по иску вдовы бывшего узника фашизма.

Как следует из материалов гражданского дела, женщина просила обязать государство компенсировать ей расходы на погребение мужа. У него был статус бывшего несовершеннолетнего узника фашистских концлагерей и гетто. Данная категория граждан приравнена по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны. За последними закреплено право на погребение за счет казны. Оплату проводят военкоматы, возмещая родственникам расходы.

В данном случае женщина логично решила, что компенсация положена и родственникам бывших узников. Но суд решил иначе. По его мнению, для участников и инвалидов Великой Отечественной войны установлен особый порядок погребения, включающий возмещение расходов на изготовление и установку надгробного памятника. Он предусмотрен законами «О ветеранах» и «О погребении и похоронном деле». Однако такая категория лиц, как бывшие несовершеннолетние узники фашизма, в этот порядок не включена.

Суд решил, что гарантии оказания ритуальных услуг, предусмотренные указанными законами, не относятся к льготам и мерам социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Это норма расценивается как факт признания государством особых заслуг человека. А раз это не льгота, то на бывших несовершеннолетних узников фашизма норма не распространяется. Словом, компенсация их родственникам не положена.


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Орелград. 2017 год

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