Орловцев предупредили об украинской угрозе

В сопредельной стране зарегистрирована вспышка опасной болезни.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям усилили контроль за продукцией, ввозимой из Украины через пункты пропуска как грузовым транспортом, так и в ручной клади и багаже физических лиц.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, усиление контроля связано с регистрацией случаев заболевания животных сибирской язвой. Вспышка зафиксирована на территории Сумской области. Основные контрольные мероприятия проводятся на территории Курской области. Там организованы рейды в приграничных зонах. На Украину возвращают все потенциально опасные грузы, включая свиное сало, куриные яйца и даже мед.

Угроза заноса сибирской язвы существует и в Орловской области. У нашего региона нет границы с Украиной, но есть граница с Курской областью. Поэтому существует риск того, что опасное заболевание может «проскочить» соседний регион и попасть к нам. В связи с этим и усилен ветеринарный контроль, особое внимание уделяется регион происхождения продукции.