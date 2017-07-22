Орловчанка строго наказала продавца мебели

Суд Железнодорожного района удовлетворил иск о защите прав потребителя.

Как следует из материалов дела, иск подала жительница Орла, которая осталась недовольна купленным товаром. Минувшей весной она приобрела у одного из местных ООО комплект мебели стоимостью 42 тысячи рублей. Покупку доставили ей домой. Однако женщина отказалась ее принять, заявив, что мебель ей продали ненадлежащего качества. Кстати, продавец не возражал. Он выдал женщине гарантийное письмо, в котором обязался вернуть деньги.

Однако покупательница денег так и не дождалась и обратилась в суд. Она потребовала наказать фирму за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения своих требований. Суд иск удовлетворил. Продавца обязали вернуть 42 тысячи рублей. Кроме того, с фирмы взыскана неустойка в сумме 22 680 рублей, компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей, а также штраф в размере 34 840 рублей. Кроме того, ООО придется заплатить госпошлину в размере 2 440 рублей.