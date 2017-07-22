Пенсионный фонд

В Мценске завели дело о хищении выделенных детям денег

22.07.2017 Новости

Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение».

Такая информация прозвучала на прошедшем заседании коллегии прокуратуры Орловской области. Уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение» заведено по материалам проверки, проведенной в Мценске межрайонной прокуратурой.

Под следствие попали сотрудники Мценского филиала Приокского государственного университета. Их подозревают в хищении 145 тысяч рублей. Как отметил в своем докладе прокурор региона Иван Полуэктов, бюджетные средства были выделены на оплату временного размещения детей, участвующих в спортивных сборах. Имена подозреваемых пока не называются.

Иван Полуэктов также сообщил, что в первом полугодии в Орловской области выявлено около 500 нарушений бюджетного законодательства. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 170 должностных лиц


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