КСП проверила школу олимпийского резерва «Русичи»

Контрольное мероприятие прошло на плановой основе.

Как сообщили в областной Контрольно-счетной палате, плановая проверка прошла в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Русичи». Она подведомственна областному управлению физкультуры и спорта. Аудиторов интересовало эффективность использования выделенных школе бюджетных средств за 2016 год и текущий период 2017-го.

В результате было проверено расходование 25,8 миллиона рублей. Общий объем нарушений составил всего 147 тысяч. Из них, по мнению КСП, неправомерные расходы составили 136,2 тысячи рублей — переплата по заработной плате и начислениям на оплату труда. Нарушения бухгалтерского учета и отчетности потянули на 10,8 тысячи рублей.

На фоне проверок других предприятий и учреждений эта школа выглядит едва ли не образцовой в плане эффективности расходования бюджетных средств. В основном нарушения были найдены в документации при оформлении государственного задания и проведении закупок.

Несмотря на небольшую сумму финансовых нарушений, копии актов проверки направлены в прокуратуру Орловской области.