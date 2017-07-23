Орловцы заплатили в бюджет области 4 млрд рублей

В управлении ФНС подвели итоги работы за первое полугодие.

Как сообщает пресс-служба управления ФНС, в первом полугодии в Орловской области в бюджеты всех уровней поступило около 11,8 млрд рублей налогов, сборов и других обязательных платежей. Из них в областную казну поступило 8,5 миллиарда, что 901,2 млн рублей больше прошлогоднего уровня.

Особенно отличились рядовые жители области, которые платят подоходный налог. Подсчитано, что за полгода поступления по налогу на доходы физических лиц составили около 4 млрд рублей. За счет средств жителей сформировано 47,1 процента доходов территориального бюджета.

Добавим, что поступления по налогу на имущество физических лиц в текущем году выросли в 3,1 раза, по земельному налогу с физических лиц — на 46,5 процента.