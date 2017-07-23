Под Орлом вымогатели вспомнили «лихие 90-е»

В Хотынце вступил в законную силу приговор в отношении группы налетчиков.

Перед судом предстали трое местных жителей, которых признали виновными по статье «Вымогательство». Преступление они совершили в деревне Аболмасово в стиле «лихих 90-х». Приятели заранее обговорили план и распределили роли. Двое из них изготовили маски для лица из… оконных штор. Третий воспользовался вязаной шапкой, в которой проделал прорези для глаз. Подельники поздним вечером пришли к дому жертву. Один из них обесточил здание.

Затем они выбили дверь и ворвались внутрь. Испуганного хозяина несколькими ударами свалили на пол. Затем ему предъявили претензию: дескать, он украл телефон у одного из налетчиков. Кстати, в суде подельники настаивали на том, что телефон действительно пропал. Но в доме жертвы аппарат они не нашли.

Хозяина избили, а затем потребовали от него написать расписку – мол, он должен владельцу телефона 30 тысяч рублей. С тем и ушли. Вскоре их задержали. Вину они не признали и заявили, что предварительного сговора у них не было. Однако даже маски на лицах налетчиков свидетельствуют об обратном. Впрочем, суд не стал отправлять их за решетку. Преступники отделались условными сроками заключения – на 2,6, 3 и 4 года.