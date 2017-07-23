Под Орлом захоронят останки советских воинов

Церемония пройдет 2 августа на мемориале в Гати.

Как сообщили в администрации Орловского района, на 2 августа намечено перезахоронение останков, найденных поисковиками в ходе очередного этапа «Вахты памяти». Он стартовал 10 июля. Поисковые работы в лесу у деревни малая Гать ведут члены отряда «Костер». Во время весенней вахты они уже обнаружили в этом лесном массиве останки 14 советских бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны, и двух гражданских лиц.

Сообщается, что воины будут захоронены в братской могиле у памятника «Стоявшим насмерть при защите Орла», а гражданские — в братской могиле у памятного знака «Жертвам фашизма». Оба мемориала расположены в лесу на Гати. Кстати, на церемонию планируется пригласить председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.

«В ближайших планах поисковиков — найти останки десантников 201-го воздушно-десантного батальона 5-го воздушно-десантного корпуса, которые вместе с бойцами 146-го отдельного батальона Конвойных войск НКВД СССР первыми приняли удар врага под Орлом 3 октября 1941 года», — сообщили в администрации Орловского района.