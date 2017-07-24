Александр Румянцев стал главой орловского Роспотребнадзора

Он утвержден в должности.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области, в минувшую пятницу заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Борис Кузькин представил коллективу орловского управления нового руководителя — Александра Румянцева. Он был назначен на эту должность приказом главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

— Александр Павлович начинал с лабораторного звена, затем работал санитарным врачом по коммунальной гигиене, заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области, имеет необходимый опыт и знания. Румянцев смог выстроить отношения с коллективом, с руководством Орловской области, с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, – отметил Борис Кузькин.

Александр Румянцев с декабря 2016 года исполнял обязанности руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области. Ранее он работал заместителем руководителя. Прежний глава орловского управления Геннадий Захарченко в декабре покинул свой пост и стал советником губернатора Орловской области Вадима Потомского.