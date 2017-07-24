Правительство назвало ожидаемый объем инвестиций в 2017 году

Власти региона обсудили исполнение программы развития промышленности.

Вопрос был обсужден на заседании правительства региона, которое прошло 24 июля под председательством губернатора области Вадима Потомского. С докладом выступил глава областного департамента промышленности, связи и торговли Геннадий Парахин. По его словам, основным источником для финансирования государственной программы являются внебюджетные, то есть собственные средства промышленных предприятий.

В 2017 году на реализацию инвестиционных проектов они предполагают направить 1,65 миллиарда рублей. С учетом бюджетного софинансирования по итогам года объем инвестиций, направленных на развитие промышленности в рамках программы, должен составить 2,2 миллиарда рублей. Это на 10 процентов больше уровня 2016 года.

— Объем отгруженной импортозамещающей продукции в рамках инвестиционных проектов по видам экономической деятельности, входящим в сферу государственной программы, предполагается в сумме 2 млрд рублей, — рассказал Геннадий Парахин. — Количество созданных новых высокопроизводительных рабочих мест — 60 единиц.

Он также отметил, что в регионе ведется индивидуальная работа с предприятиями по сопровождению реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие производства.