В Орле ищут пропавшую 77-летнюю пенсионерку

Женщина ушла из дома 21 июля.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о поиске Анны Матвеевны Макаровой, 77-летней пенсионерки из Орла. Женщина ушла из дома 21 июля, с тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы: рост 163 см, среднего телосложения, волосы седые короткие с остатками рыжей хны, глаза карие, хромает на левую ногу, шрам на левой ноге. Была одета в сине-голубое ситцевое платье цветочной расцветки, кожаные белые летние туфли. С собой имела холщовую сумку цвета хаки.

Женщина может быть дезориентирована и нуждаться в медпомощи. Всем, кто знает что-либо о ее местонахождении, просьба сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 02, 102.