В Орле продолжается ремонт асфальта на Поселковой

Уложена четверть от общей площади выравнивающего слоя.

Как сообщили в МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», на выходных компания «Нерудстрой» завершила фрезерование улицы Поселковой от кольцевой развязки до М-2 «Крым» и начала укладку выравнивающего слоя. По состоянию на 24 июля уложено 5 тысяч квадратных метров из 20 тысяч запланированных.

Кроме того, начаты работы на площади Жукова. К завершению подходит ремонт тротуаров на Болховском шоссе. Продолжается ремонт улиц Тургенева, Полесская, Московской, набережной Дубровинского, Наугорского шоссе.