Пенсионный фонд

В Орле продолжается ремонт асфальта на Поселковой

24.07.2017 Новости

Уложена четверть от общей площади выравнивающего слоя.

Как сообщили в МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», на выходных компания «Нерудстрой» завершила фрезерование улицы Поселковой от кольцевой развязки до М-2 «Крым» и начала укладку выравнивающего слоя. По состоянию на 24 июля уложено 5 тысяч квадратных метров из 20 тысяч запланированных.

Кроме того, начаты работы на площади Жукова. К завершению подходит ремонт тротуаров на Болховском шоссе. Продолжается ремонт улиц Тургенева, Полесская, Московской, набережной Дубровинского, Наугорского шоссе.


1 комментарий В Орле продолжается ремонт асфальта на Поселковой

  1. когда уже отремонтируют окопы по пл. Поликарпова. Это жуть машины ездят по тратуару…В будни возле сбера миллион машин и все это под п..пой у администрации. Это к вопросу о выборах ближайших…

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Орелград. 2017 год

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