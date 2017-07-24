В Орле продолжается ремонт асфальта на Поселковой

Уложена четверть от общей площади выравнивающего слоя.
Как сообщили в МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», на выходных компания «Нерудстрой» завершила фрезерование улицы Поселковой от кольцевой развязки до М-2 «Крым» и начала укладку выравнивающего слоя. По состоянию на 24 июля уложено 5 тысяч квадратных метров из 20 тысяч запланированных.
Кроме того, начаты работы на площади Жукова. К завершению подходит ремонт тротуаров на Болховском шоссе. Продолжается ремонт улиц Тургенева, Полесская, Московской, набережной Дубровинского, Наугорского шоссе.
когда уже отремонтируют окопы по пл. Поликарпова. Это жуть машины ездят по тратуару…В будни возле сбера миллион машин и все это под п..пой у администрации. Это к вопросу о выборах ближайших…