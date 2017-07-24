В Орле продолжается ремонт дворов

Работы ведутся на 19 объектах.

В администрации Орла отчитались о ходе ремонта дворовых территорий 2017 года. На данный момент работы ведутся по следующим адресам:

бульвар Победы, д. 1,

ул. Лескова, д. 34,

Наугорское шоссе, д. 21, 23, 25,

ул. Матросова, д. 56,

Наугорское шоссе, д. 19, 19а,

ул. Металлургов, д. 38, 40, 44,

ул. Революции, д. 7,

ул. Революции, д. 9,

ул. Советская, д. 30,

ул. Новосильская, д. 8,

ул. Приборостроительная д. 15,

ул. Пожарная, д. 25,

проезд Цветочный, д. 4,

ул. Спивака, д. 18.

— На большинстве объектов ведется установка бортовых камней, после завершения этого этапа рабочие приступят к ремонту проезжей части и тротуаров согласно утвержденным дизайн-проектам, — сообщили в администрации города.

Напомним, в этом году в Орле будут отремонтированы 77 дворов. Объем финансирования программы составит 131,7 миллиона рублей, из которых 122,6 млн — это средства федерального бюджета.