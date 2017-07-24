В Орле продолжается ремонт дворов

Работы ведутся на 19 объектах.
В администрации Орла отчитались о ходе ремонта дворовых территорий 2017 года. На данный момент работы ведутся по следующим адресам:
- бульвар Победы, д. 1,
- ул. Лескова, д. 34,
- Наугорское шоссе, д. 21, 23, 25,
- ул. Матросова, д. 56,
- Наугорское шоссе, д. 19, 19а,
- ул. Металлургов, д. 38, 40, 44,
- ул. Революции, д. 7,
- ул. Революции, д. 9,
- ул. Советская, д. 30,
- ул. Новосильская, д. 8,
- ул. Приборостроительная д. 15,
- ул. Пожарная, д. 25,
- проезд Цветочный, д. 4,
- ул. Спивака, д. 18.
— На большинстве объектов ведется установка бортовых камней, после завершения этого этапа рабочие приступят к ремонту проезжей части и тротуаров согласно утвержденным дизайн-проектам, — сообщили в администрации города.
Напомним, в этом году в Орле будут отремонтированы 77 дворов. Объем финансирования программы составит 131,7 миллиона рублей, из которых 122,6 млн — это средства федерального бюджета.
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