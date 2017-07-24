Пенсионный фонд

В Орле продолжается ремонт дворов

24.07.2017 Новости

Работы ведутся на 19 объектах.

В администрации Орла отчитались о ходе ремонта дворовых территорий 2017 года. На данный момент работы ведутся по следующим адресам:

  • бульвар Победы, д. 1,
  • ул. Лескова, д. 34,
  • Наугорское шоссе, д. 21, 23, 25,
  • ул. Матросова, д. 56,
  • Наугорское шоссе, д. 19, 19а,
  • ул. Металлургов, д. 38, 40, 44,
  • ул. Революции, д. 7,
  • ул. Революции, д. 9,
  • ул. Советская, д. 30,
  • ул. Новосильская, д. 8,
  • ул. Приборостроительная д. 15,
  • ул. Пожарная, д. 25,
  • проезд Цветочный, д. 4,
  • ул. Спивака, д. 18.

— На большинстве объектов ведется установка бортовых камней, после завершения этого этапа рабочие приступят к ремонту проезжей части и тротуаров согласно утвержденным дизайн-проектам, — сообщили в администрации города.

Напомним, в этом году в Орле будут отремонтированы 77 дворов. Объем финансирования программы составит 131,7 миллиона рублей, из которых 122,6 млн — это средства федерального бюджета.


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Орелград. 2017 год

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