Власти: в Орловской области снизилась безработица

Об этом шла речь на заседании правительства региона 24 июля.
Как сообщили в администрации Орловской области, по данным на 1 июля численность безработных граждан региона по сравнению с началом года снизилась на 12,5%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 17,8%.
По госпрограмме «Содействие занятости населения Орловской области» в этом году запланировано обучение почти 1196 граждан. Уже приступили к нему 542 человека по 28 специальностям.
Как подчеркнул губернатор Орловской области Вадим Потомский, вопрос трудоустройства остается в числе наиболее актуальных. «Решая его, необходимо акцентировать пристальное внимание на проблему организации безопасных условий труда», — отметил Потомский.
наверное потому что в принципе численность граждан снизилась…
Безработица снижается по причине голодных смертей части безработных граждан. Постройте и запустите хоть одно промпредприятие (не торговое), или восстановите «Орлэкс», «Дормаш», вот тогда безработица пойдёт на спад. А то одно бла, бла, бла, бесконечно…..
Потому, что служба занятости под любым надуманным предлогом отказывает в приеме документов у соискателей. Улучшают статистику, плюс экономия средств на пособиях по безработице. Не слышно что бы открывались новые производства.
статистика уж очень веселая штука. Можно показать любой результат. Пусть Потомский попробует почитать сайты и газеты по трудоустройству. Нужны только сторожа, продавцы и прочий неквалифицированный труд. Да и то все должности за копейки. Даже и ходить не стоит — смысла нет. Нищета в Орле процветает, а в статистике — всё ОК.
Потому что все в Москву уехали! У нас работы нет…