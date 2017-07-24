Власти: в Орловской области снизилась безработица

Об этом шла речь на заседании правительства региона 24 июля.

Как сообщили в администрации Орловской области, по данным на 1 июля численность безработных граждан региона по сравнению с началом года снизилась на 12,5%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 17,8%.

По госпрограмме «Содействие занятости населения Орловской области» в этом году запланировано обучение почти 1196 граждан. Уже приступили к нему 542 человека по 28 специальностям.

Как подчеркнул губернатор Орловской области Вадим Потомский, вопрос трудоустройства остается в числе наиболее актуальных. «Решая его, необходимо акцентировать пристальное внимание на проблему организации безопасных условий труда», — отметил Потомский.