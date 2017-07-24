За день у орловских пенсионеров украли 515 тысяч рублей

Полиция ведет поиск мошенниц.

В минувшую пятницу в Орле случилось сразу два социальных мошенничества, в результате которых пенсионеры лишились крупных сумм денег, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Сообщается, что 82-летняя пенсионерка из Заводского района поверила женщине, которая представилась работницей почтовый службы. Под предлогом оформлении доплаты к пенсии она проникла в квартиру и вынесла оттуда 110 тысяч рублей. Вторым потерпевшим стал 79-летний орловец — у него украли 405 тысяч рублей. Две неизвестные женщины сообщили ему о необходимости срочной замены электросчетчика. После их ухода из сумки мужчины пропали все сбережения.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на раскрытие данных преступлений. Полицейские еще раз напоминают пожилым орловцам и их родственникам основные правила безопасности:

— не запускайте незнакомых людей в квартиру, дом;

— обязательно проверяйте документы у незнакомцев, пришедших к Вам и представляющихся работниками каких-либо организаций или служб;

— прежде чем совершить какие-либо действия с деньгами или другим имуществом – обязательно посоветуйтесь с родственниками;

— предупредите своих пожилых родственников о подобных случаях;

— в случае совершения в отношении Вас преступления – незамедлительно обращайтесь в полицию.