Горсовету рекомендуют внести Вельковского в историю Орла

Комитет согласовал его кандидатуру на получение звания почетного гражданина города.

Члены комитета по образованию, культуре и социальной политике Орловского городского Совета народных депутатов согласовали кандидатуру экс-мэра Орла Ефима Вельковского на получение звания почетного гражданина города, сообщает «РИА 57». Заседание состоялось 25 июля.

Руководитель комиссии по присвоению званий Николай Паршиков сообщил, что за Вельковского отдали 9 из 12 голосов. Отмечается, что, согласно регламенту, в следующем году кандидатура бывшего градоначальника не сможет быть внесена на конкурс.

Для внесения в Книгу Почета была рекомендована директор Орловского городского центра культуры Елена Майорова. Окончательное решение будет принято на сессии горсовета.

Напомним, Ефима Вельковского хотели сделать почетным гражданином Орла еще в прошлом году. Но тогда на заседании он отказался от почести и покинул зал.