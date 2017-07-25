Орловца осудили за незаконное использование «фотошопа»

Житель Орла на компьютере подделал водительское удостоверение.

Обвинительный приговор был вынесен Заводским районным судом. Местного ранее не судимого жителя признали виновным по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка удостоверения в целях его использования».

— Установлено, что в мае 2016 года он, находясь у себя дома, с использованием компьютера при помощи сети Интернет и специальной программы «фотошоп» изготовил бланк водительского удостоверения на свое имя, — рассказали в суде.- Продолжая преступный умысел, управлял автомобилем марки ВАЗ-21074. Во время поездки был остановлен сотрудником ДПС, на требования которого предъявил для проверки поддельное водительское удостоверение.

В базе данных УГИБДД прав на имя такого водителя не оказалось. Документ изъяли и направили на экспертизу. Та показала, что он поддельный. Подсудимый вину признал, в связи с чем дело было рассмотрено в особом порядке. Молодого человека наказали ограничением свободы на 1 год.