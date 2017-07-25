Пенсионный фонд

Орловца осудили за незаконное использование «фотошопа»

25.07.2017 Новости

Житель Орла на компьютере подделал водительское удостоверение.

Обвинительный приговор был вынесен Заводским районным судом. Местного ранее не судимого жителя признали виновным по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка удостоверения в целях его использования».

— Установлено, что в мае 2016 года он, находясь у себя дома, с использованием компьютера при помощи сети Интернет и специальной программы «фотошоп» изготовил бланк водительского удостоверения на свое имя, — рассказали в суде.- Продолжая преступный умысел, управлял автомобилем марки ВАЗ-21074. Во время поездки был остановлен сотрудником ДПС, на требования которого предъявил для проверки поддельное водительское удостоверение.

В базе данных УГИБДД прав на имя такого водителя не оказалось. Документ изъяли и направили на экспертизу. Та показала, что он поддельный. Подсудимый вину признал, в связи с чем дело было рассмотрено в особом порядке. Молодого человека наказали ограничением свободы на 1 год.


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Орелград. 2017 год

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