Орловцу дали условный срок за ограбление посетителя кафе

Мужчина отнял у случайного знакомого все деньги и украшения.

Преступление было совершено в Заводском районе Орла. Как следует из материалов дела, компания из четырех человек отдыхала в кафе. Затем молодые люди вышли на улицу. Там произошел конфликт. Один из них напал на другого, сбил с ног, ударил по лицу и потребовал деньги. Тот отдал всю наличность – 7 тысяч рублей. Злоумышленнику этого показалось мало, и он стянул с пальца жертвы золотую печатку стоимостью 17 тысяч рублей.

В суде грабитель признал вину частично. Он рассказал, что в кафе его пригласили друзья. С ними поехал ранее незнакомый ему человек. Именно он и стал жертвой ограбления. Злоумышленник почему-то подумал, что тот должен оплатить счет. В суде он заявил, что похищенными деньгами расплатился в кафе, а перстень потерял.

Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.