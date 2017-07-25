Орловец отсидит более двух лет за украденную пушку

Суд Железнодорожного района рассмотрел дело о краже из частного дома.

Перед судом предстал ранее неоднократно судимый за кражи житель Орла. В общей сложности за решеткой он провел около восьми лет. Причем последний раз суд наказал его достаточно мягко. В декабре прошлого года мужчина отделался обязательными работами за мелкую кражу. Новое преступление он совершил в период исполнения наказания.

Мужчина ночью выставил окно в частном доме и забрался на веранду. Его добычей стала тепловая пушка и газовый баллон. Общий ущерб был оценен чуть более чем в 4 тысячи рублей. При вынесении приговора было учтено бурное криминальное прошлое. Осужденного приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.