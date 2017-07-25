Орловец ради автомобиля подделал подпись покойного

В Хомутово вынесли приговор по делу о мошенничестве.

Новодеревеньковский районный суд признал местного жителя виновным в мошенничестве. Как следует из материалов дела, мужчина подделал подпись умершего человека, чтобы завладеть его автомобилем. ВАЗ-21150 должен был перейти по наследству родственникам автовладельца. Мошенник решил этому помешать. На своем домашнем компьютере он изготовил фиктивный договор купли-продажи машины.

На документе расписался лично, поставив свою подпись и подделав подпись умершего. С договором отправился в отделение МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, которое расположено в городе Ефремове. Он потребовал внести изменения в свидетельство о регистрации транспортного средства и переписать машину на его имя. И добился своего: ему выдали свидетельство о регистрации.

Впрочем, обман все же был раскрыт. Мужчина полностью признал вину. Дело было рассмотрено в особом порядке. Мошенника наказали штрафом в размере 100 тысяч рублей.