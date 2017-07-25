Под Орлом обнаружен открытый могильник с сибирской язвой

Захоронение фактически находилось в свободном доступе.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, природоохранная прокуратура обнаружила на территории Должанского района сибиреязвенный скотомогильник, который содержится с нарушением правил. Он находится на муниципальной земле, и власти не огородили захоронение глухим двухметровым забором, как того требует закон.

— Кроме того, режим ограниченной хозяйственной деятельности на территории почвенного очага сибирской язвы не соблюдался, в период проведения проверки к скотомогильнику имелся беспрепятственный доступ людей, а также животных, — сообщили в прокуратуре.

Природоохранный прокурор внес представление главе Должанского района. Специалиста администрации привлекли к дисциплинарной ответственности. Сейчас нарушения устранены.