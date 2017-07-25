Под Орлом запретили любительскую охоту

Правительство региона распорядилось о введении ограничений охоты.

Документ подписан губернатором Орловской области Вадимом Потомским. Из преамбулы следует, что издан он в соответствии с федеральным законом о сохранении охотничьих ресурсов. Поводом стало ходатайство ООО «Новый Город», которое было согласовано Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

Правительство Орловской области запретило проведение любительской и спортивной охоты в охотничьих угодьях ООО «Новый Город», расположенных в Мценском районе. Ограничения введены «на срок осуществления деятельности организации» на следующих территориях:

1) зоны охраны охотничьих ресурсов площадью 2,7 тыс. га в следующих границах:

— восточная – по автодороге н. п. Башкатово – н. п. Апальково от н. п. Башкатово в северном направлении до поворота на грунтовую дорогу к н. п. Чупахино;

— северная – от автодороги н. п. Башкатово – н. п. Апальково по грунтовой дороге в западном направлении до н. п. Чупахино и далее – до административной границы Мценского и Орловского районов;

— западная – в южном направлении от грунтовой дороги по административной границе Мценского и Орловского районов до пересечения с автодорогой н. п. Клейменово – н. п. Башкатово;

— южная – от пересечения административной границы Мценского и Орловского районов с автодорогой н. п. Клейменово – н. п. Башкатово в восточном направлении по указанной автодороге до н. п. Башкатово;

2) зоны нагонки и натаски собак охотничьих пород площадью 3,1 тыс. га в следующих границах:

— восточная – от пересечения автодороги н. п. Анахино – н. п. Ивановский с р. Окой вниз по течению в северном направлении до пересечения с автодорогой г. Мценск – г. Болхов;

— северная – по автодороге г. Мценск – г. Болхов от пересечения с р. Окой на запад до поворота на автодорогу, ведущую к н. п. Анахино;

— западная – от автодороги г. Мценск – г. Болхов в южном направлении по автодороге, ведущей к н. п. Анахино, до н. п. Анахино;

— южная – от н. п. Анахино в восточном направлении по автодороге, ведущей к н. п. Ивановский, до пересечения с р. Окой.