СК исключает чью-либо причастность к гибели мамы и ребенка под Орлом

Приоритетной остается версия, озвученная в день трагедии.

Продолжается расследование уголовного дела о гибели 31-летней Ирины Венедиктовой и ее 6-месячного сына, найденных мертвыми близ деревни Становое Орловского района 29 июля. Об этом сообщили накануне на пресс-конференции в региональном СУ Следственного комитета.

Как пояснил и.о. руководителя ведомства Дмитрий Зинин, на телах погибших нет признаков насилия со стороны иных лиц. Также никаких улик не было обнаружено рядом с трупами. Поэтому версия, согласно которой Ирина Венедиктова сначала убила своего ребенка, а потом погибла без посторонней помощи, остается приоритетной. Она также подтверждается показаниями, в том числе и главы семейства.

Напомним, о пропаже жены и 6-месячного ребенка утром 29 июня заявил супруг Ирины Венедиктовой. По его словам, они проезжали через Орловскую область и остановились отдохнуть. Проснувшись, мужчина не нашел свою супругу и сына.