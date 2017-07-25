Стало известно, кто купил орловский завод Danone

У молочного комбината сменился хозяин.

Группа компаний Danone в России завершила сделку по продаже Орловского молочного комбината. Покупателем комбината стало ООО «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ», сообщили в администрации региона. Юридические операции завершатся до конца лета. Новое предприятие будет заниматься переработкой молока полного цикла.

— Нашим главным приоритетом при продаже завода было сохранение профиля деятельности молочного предприятия. Мы рады, что удалось найти достойного инвестора, благодаря которому будут увеличены не только объемы закупки молока в регионе, но и созданы новые рабочие места, — прокомментировала сделку вице-президент по корпоративным отношениям ГК Danone в России и СНГ Марина Балабанова.

Напомним, руководство компании Danone приняло решение закрыть производство в Орловской области весной 2017 года. В июле зампред правительства региона по АПК Дмитрий Бутусов сообщил о найденном для предприятия инвесторе.