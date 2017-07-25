В Орле автолюбители превратили улицу Ленина в парковку

Как только ограничения были убраны.

25 июля орловцы заметили, что несколько автомобилей припарковались на улице Ленина в пешеходной зоне, нарушив правила дорожного движения. Фото в соцсеть «ВКонтакте» выложила пользователь Леся Пашина. Она заметила, что въезд на пешеходную улицу в районе кинотеатра «Победа» открыли, и автомобилисты тут же этим воспользовались.

На одной из фотографий видно, что оранжевые столбики, ранее не позволявшие автомобилистам въезжать на улицу Ленина, либо спилены, либо отломаны.