В Орле появятся две новые мемориальные доски

Они будут посвящены Юрию Щербакову и Валерию Лукьянову.

25 июля профильный комитет Орловского городского Совета народных депутатов согласовал установку двух мемориальных досок в облцентре. Они будут посвящены Юрию Щербакову и Валерию Лукьянову.

Память Юрия Щербакова хотят увековечить на фасаде здания Дворца спорта. Он 25 лет работал тренером-преподавателем по боксу, подготовил одного мастера спорта, 11 КМС, 49 спортсменов-перворазрядников, неоднократных победителей первенств России. Инициатива установки мемориальной доски принадлежит его воспитаннику Владимиру Лазуткину, который также взял на себя расходы по изготовлению мемориала.

В свою очередь, Орловский юридический институт МВД России предложил установить мемориальную доску Валерию Лукьянову, чье имя носит учебное заведение. Ветеран войны, Заслуженный юрист РФ, Заслуженный работник МВД СССР, генерал-лейтенант милиции — далеко не все регалии Лукьянова. Мемориальная доска планируется к установке на фасаде дома №6 по улице Гуртьева, где жил милиционер.

Окончательное решение по обоим объектам будет принято на сессии горсовета.