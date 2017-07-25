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В Орле появятся две новые мемориальные доски

25.07.2017 Новости

Они будут посвящены Юрию Щербакову и Валерию Лукьянову.

25 июля профильный комитет Орловского городского Совета народных депутатов согласовал установку двух мемориальных досок в облцентре. Они будут посвящены Юрию Щербакову и Валерию Лукьянову.

Память Юрия Щербакова хотят увековечить на фасаде здания Дворца спорта. Он 25 лет работал тренером-преподавателем по боксу, подготовил одного мастера спорта, 11 КМС, 49 спортсменов-перворазрядников, неоднократных победителей первенств России. Инициатива установки мемориальной доски принадлежит его воспитаннику Владимиру Лазуткину, который также взял на себя расходы по изготовлению мемориала.

В свою очередь, Орловский юридический институт МВД России предложил установить мемориальную доску Валерию Лукьянову, чье имя носит учебное заведение. Ветеран войны, Заслуженный юрист РФ, Заслуженный работник МВД СССР, генерал-лейтенант милиции — далеко не все регалии Лукьянова. Мемориальная доска планируется к установке на фасаде дома №6 по улице Гуртьева, где жил милиционер.

Окончательное решение по обоим объектам будет принято на сессии горсовета.


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Орелград. 2017 год

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