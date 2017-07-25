В Орле закончили ремонт площади Жукова

В минувшие сутки работы были завершены.

Рабочие компании «Двин» закончили ремонт площади Жукова в Орле, сообщили в администрации города. Асфальт Б-1 уложен на площади 7100 квадратных метров.

Площадь Жукова стала очередным завершенным объектом по дорожному ремонту-2017. Ранее работы по укладке асфальта были закончены на ул. Генерала Родина и на ул. Цветаева, а также на ул. Дениса Давыдова.

— По данным МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», в завершающей стадии находится ремонт тротуаров на Болховском шоссе. Продолжаются работы на улице Поселковая, — сообщили в мэрии. — Работы также ведутся на ул. Тургенева (от ул. Лескова до ул. Брестская), ул. Полесская (от ул. Октябрьская до ул. Матросова), ул. Набережная Дубровинского (от ул. Степана Разина до ул. Новосильская), ул. Московская (от путепровода до дома № 159 а) и Наугорском шоссе.