Орловские школьники установили рекорд на ЕГЭ по русскому языку

Впервые в регионе не зафиксировано отрицательных результатов.

Государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты ЕГЭ. Анализ итогов провели в Орловском региональном центре оценки качества образования (ОРЦОКО). Эксперты отметили положительную динамику по сравнению с предыдущими годами, что, по их мнению, говорит о повышении эффективности такой формы проверки знаний учащихся.

— Впервые за время проведения ЕГЭ в области все выпускники получили положительные результаты по русскому языку, — сообщили в ОРЦОКО. — 27 обучающихся школ региона имеют максимальные баллы — 100 баллов.

Улучшение результатов зафиксировано и по второму обязательному предмету. Так, на 6,62 процента уменьшилось количество выпускников, не преодолевших минимальный порог по математике профильного уровня, а средний балл вырос на 0,2 единицы. По математике базового уровня увеличение значений средней оценки (по пятибалльной шкале) произошло на 0,27 балла и составило 4,35. Количество выпускников, имеющих отрицательный результат, осталось на том же уровне — 1,7 процента.