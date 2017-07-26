Под Орлом рыбак едва не умер от передозировки обезболивающими

Селяне сначала подумали, что он мертв.

Жители деревни Удеревка Колпнянского района спасли от смерти рыбака, который выпил слишком много обезболивающих. Историю рассказала газета «Уездный город».

На проселочной дороге был замечен припаркованный легковой автомобиль и неподвижный водитель внутри. В салоне жители увидели большое количество аптечных упаковок. Обеспокоенные люди вызвали скорую, увидев, что мужчина дышит.

Следователи сначала подумали, что мужчина специально принял таблетки, чтобы умереть — в машине нашли около десяти пачек по десять таблеток сильного препарата, который не продают без рецепта. Однако всё оказалось проще: когда пострадавший вышел из комы через три дня, то рассказал, что приехал в деревню на рыбалку, а лекарство пил, чтобы снять боли в сломанной руке. Он принял двойную дозу таблеток, затем выпил еще — и потерял сознание.

Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.