Потомскому пожаловались на врачей Ливенской ЦРБ

Жительница Краснозоренского района сообщила, что врачи отказались предоставить ее матери лекарства от инсульта.

Сегодня губернатор Орловской области Вадим Потомский в ходе рабочей поездки встретился с активом Краснозоренского района. До этого он провел личный прием граждан. На нем к губернатору обратилась женщина и сообщила, что у ее матери случился инсульт, и ее пришлось срочно везти в Ливны. Отдельной проблемой оказалась доставка больной на УАЗе за 50 километров по плохой дороге.

Однако в самой больнице ожидала другая проблема. Медсестры после постановки диагноза — инсульт, сразу сообщили, что лекарств нет, и нужно идти за ними в аптеку. По закону первичная помощь должна быть оказана сразу и бесплатно, особенно при таком диагнозе, когда срок идет на минуты, чтобы спасти мозг пострадавшего от инсульта.

Вадим Потомский распорядился провести проверку по этому факту и разобраться, куда делись лекарства Ливенской ЦРБ, куда привозят больных со всех соседних районов.

— У нас некоторых врачей не сковырнуть с места. Они как будто приросли. Сидят на конкурсах и бьются, чтобы их проводить самостоятельно. По два водителя держат для себя. Андрей Иванович, — обратился губернатор к зампреду по социальной политике Андрею Усикову, — проведите проверку и доложите мне о ситуации.