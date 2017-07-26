В Орле в корме для цыплят нашли синегнойную палочку

Россельхознадзор отчитался о проверках.

Как сообщили в Орловском референтном центре Россельхознадзора, эксперты обнаружили в пробле из комбикорма для цыплят штамм синегнойной палочки — бактерии, которая является возбудителем псевдомоноза животных. Ее опасность заключается в том, что она устойчива к большинству лекарств.

Кроме того, в пробах из сливочного масла и говядины была обнаружена повышенная обсемененность. В очередной раз в масле также была обнаружена кишечная палочка.