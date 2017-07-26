В Орле в корме для цыплят нашли синегнойную палочку

Россельхознадзор отчитался о проверках.
Как сообщили в Орловском референтном центре Россельхознадзора, эксперты обнаружили в пробле из комбикорма для цыплят штамм синегнойной палочки — бактерии, которая является возбудителем псевдомоноза животных. Ее опасность заключается в том, что она устойчива к большинству лекарств.
Кроме того, в пробах из сливочного масла и говядины была обнаружена повышенная обсемененность. В очередной раз в масле также была обнаружена кишечная палочка.
Справка
Своё название синегнойная палочка получила потому, что она окрашивает питательную среду, в которой растёт, в зелено-синий оттенок. Синегнойная палочка весьма устойчива во внешней среде. Она сохраняет свою жизнеспособность при нагревании до 60 градусов С.
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