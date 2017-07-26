Видео: в Орле автохам едва не устроил лобовое ДТП на «встречке»

Аварии чудом удалось избежать.

Желание орловца объехать пробку по встречной полосе едва не завершилось трагедией. В соцсетях появилось видео с авторегистратора, снятое на улице Комсомольской в районе агрокомбината.

На записи видно, как автомобили стоят, ожидая зеленого сигнала светофора. Когда он зажегся, машины начали движение — и в этот же момент «на горизонте» появилась «Лада Приора», которая набирала скорость по встречной для себя полосе. Нарушитель решил объехать скопление машин и выскочить впереди всех, но не успел.

Аварии получилось избежать только благодаря реакции обоих водителей: «Приора» резко затормозила, причем ее при этом едва не занесло в поток, а водитель авто с регистратором успел увильнуть вправо.