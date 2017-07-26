За день в орловских маршрутках пострадали две пассажирки

Во втором случае водитель до сих пор не установлен.

Минувшие сутки ознаменовались для сотрудников орловского УГИБДД авариями с участием пассажиров общественного транспорта. Две женщины, упавшие в маршрутках, являются единственными пострадавшими в ДТП 25 июля.

Так, в 15:45 на улице Тургенева в районе ТЦ «Водолей» в автобусе ПАЗ упала 60-летняя женщина. Госпитализация ей не потребовалась — после установления диагноза женщину отпустили домой. В 18:10 похожее ДТП случилось на улице Матвеева у больницы им. Семашко. В салоне упала 52-летняя женщина. После аварии водитель транспортного средства скрылся с места происшествия. В этом случае также обошлось без серьезных травм.