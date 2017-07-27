Арбитраж взыскал с «Зеленстроя» 2,1 млн рублей

Муниципальное предприятие проиграло суд о поставках газа.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Орел» к муниципальному унитарному предприятию «Зеленстрой» долга по договору поставки газа. Задолженность образовалась за февраль-апрель 2017 года.

Кстати, представители истца и ответчика в судебное заседание не явились, хотя были извещены. «Зеленстрой» даже не представил письменный мотивированный отзыв на исковое заявление. Впрочем, суд счел возможным рассмотрение дела при отсутствии сторон.

Договор поставки газа был заключен в ноябре 2016 года. Истец полностью выполнил обязательства. Однако МУП из-за отсутствия средств оплатить коммунальный ресурс не сумел. Претензия поставщика была оставлена без ответа. Суд постановил взыскать с «Зеленстроя» задолженность в сумме 2,125 миллиона рублей, а также расходы по государственной пошлине в размере 33 627 рублей.