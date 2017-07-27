Энергетики выставили МУП «ТТП» претензию на 1,4 млн рублей

Муниципальному предприятию придется заплатить пеню за просрочку платежей.

Дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт» к МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Как сообщалось ранее, у муниципального предприятия накопились многомиллионные долги перед поставщиком электроэнергии. Последний выставил претензию и потребовал пеню за просрочку платежей.

Согласно представленным в суде расчетам, пеня составляет 1 454 825 рублей. Такую сумму энергетики насчитали за просрочки платежей в 2016 и 2017 годах. Оценив представленные по делу доказательства, арбитражный суд удовлетворил исковые требования. Указанная сумма взыскана с МУП «ТТП», которому также придется заплатить госпошлину.

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.