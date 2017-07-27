Муромский объявил сокращение в администрации Орла

И очертил другие направления деятельности.
Новый глава администрации Орла Александр Муромский сразу после назначения объявил, что в структуре городских чиновников будут произведены сокращения. Кроме того, в числе прочих задач сити-менеджер обозначил наведение порядка в вопросах аренды земли и муниципального имущества, а также завершение инвентаризации городского хозяйства.
— Сегодня первоочередная задача состоит также в том, чтобы сбалансировать бюджет 2017 года, не говоря уже о 2018-м, — сообщил Александр Муромский.
Источник: kp.ru
Давай,милый,давай начинай что-то делать. Бог тебе в помощь!
А при чем фото Игнатушина? ребята стыдно не знать власть имущих.
Толку от него не будет 150%,»понты для приезжих»!!!