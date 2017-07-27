Муромский объявил сокращение в администрации Орла

И очертил другие направления деятельности.

Новый глава администрации Орла Александр Муромский сразу после назначения объявил, что в структуре городских чиновников будут произведены сокращения. Кроме того, в числе прочих задач сити-менеджер обозначил наведение порядка в вопросах аренды земли и муниципального имущества, а также завершение инвентаризации городского хозяйства.

— Сегодня первоочередная задача состоит также в том, чтобы сбалансировать бюджет 2017 года, не говоря уже о 2018-м, — сообщил Александр Муромский.

Источник: kp.ru