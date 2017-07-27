Под Орлом сельскохозяйственные земли превратили в свалку

Суд оштрафовал малоархангельский МУП «Коммунальник».

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в июне специалисты выявили несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов площадью почти 3 га. На землю сельхоззначения сваливали стекло, строительный мусор, пластмассу; также там неоднократно происходили пожары.

— Проведенная почвоведческая экспертиза показала превышение предельно допустимой концентрации бенз(а)пирена, твердых металлов: свинца, мышьяка, цинка, — сообщили в Россельхознадзоре.

По факту нарушения Советский райсуд Орла оштрафовал малоархангельский МУП «Коммунальник» на 40 тысяч рублей.