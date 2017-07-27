Пенсионный фонд

В Орле изъяли 32 партии «просроченного» алкоголя

27.07.2017 Новости

Роспотребнадзор отчитался о проверках торговцев спиртным.

По данным ведомства, в первом полугодии 2017 года было проверено 208 торговых объектов. Нарушения нашли на 202 из них. В результате было забраковано 32 партии алкогольной продукции объемом 156 литров.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, основаниями для снятия товара с реализации стали нарушение срока годности и условий хранения алкогольной продукции, а также отсутствие информации о дате изготовления и сроке годности, деклараций о соответствии, товарно-сопроводительной документации и сведений об обязательном подтверждении соответствия.

За выявленные нарушения было возбуждено 177 административных дел, общая сумма выписанных штрафов превысила 714 тысяч рублей.


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Орелград. 2017 год

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