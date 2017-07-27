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В Орле отметят годовщину визита патриарха Кирилла

27.07.2017 Новости

Патриарх Кирилл в Орле, 28 июля 2016 г.

Архиерейское служение пройдет в День крещения Руси.

Как сообщили в Орловской митрополии РПЦ, в день годовщины визита патриарха Кирилла в Орловскую область пройдет архиерейское служение. Напомним, что ровно год назад патриарх совершил службу в Богоявленском соборе Орла.

В этом же храме 28 июля божественную литургию совершит епископ Мценский Алексий. Начало назначено на 8 часов утра. Отметим, что 28 июля является днем памяти святого великого князя Владимира и Днем крещения Руси.


5 комментария В Орле отметят годовщину визита патриарха Кирилла

  1. Может и памятник поставить по такому шибко знаменательному событию установить .. да и крестный ход стоит учинить прям с микрона и на знаменку с перекрытием движения.

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  3. Ещё бы выходной сделали и праздничный салют в честь гундяева. Я в шоке от такого события. Лишний раз напиться что ли? Одним словом дурдом.

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Орелград. 2017 год

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