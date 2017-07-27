В Орле отметят годовщину визита патриарха Кирилла

Архиерейское служение пройдет в День крещения Руси.
Как сообщили в Орловской митрополии РПЦ, в день годовщины визита патриарха Кирилла в Орловскую область пройдет архиерейское служение. Напомним, что ровно год назад патриарх совершил службу в Богоявленском соборе Орла.
В этом же храме 28 июля божественную литургию совершит епископ Мценский Алексий. Начало назначено на 8 часов утра. Отметим, что 28 июля является днем памяти святого великого князя Владимира и Днем крещения Руси.
Может и памятник поставить по такому шибко знаменательному событию установить .. да и крестный ход стоит учинить прям с микрона и на знаменку с перекрытием движения.
Салют будет?
Ещё бы выходной сделали и праздничный салют в честь гундяева. Я в шоке от такого события. Лишний раз напиться что ли? Одним словом дурдом.
И какое же благо орловцам принёс визит Патриарха в город?
Делать совсем нечего?????