В Орле отметят годовщину визита патриарха Кирилла

Архиерейское служение пройдет в День крещения Руси.

Как сообщили в Орловской митрополии РПЦ, в день годовщины визита патриарха Кирилла в Орловскую область пройдет архиерейское служение. Напомним, что ровно год назад патриарх совершил службу в Богоявленском соборе Орла.

В этом же храме 28 июля божественную литургию совершит епископ Мценский Алексий. Начало назначено на 8 часов утра. Отметим, что 28 июля является днем памяти святого великого князя Владимира и Днем крещения Руси.