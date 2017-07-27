В Орле пропал 65-летний мужчина

Начаты поиски.

В Орле ведется поиск пропавшего Юрия Можина 1952 года рождения, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». 26 июля в 20 часов он вышел из дома и не вернулся. Мужчина может быть дезориентирован и нуждаться в медицинской помощи.

Приметы Юрия Можина: рост 180 см, плотное телосложение, глаза светло-карие, волосы седые короткие. Был одет в светлую клетчатую рубашку, черное трико, розовые сланцы.

Всем, кто располагает сведениями о пропавшем, просьба позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 02, 102.