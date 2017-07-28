Мэрия Орла выступит гарантом долгов ТТП перед энергетиками

Долг не уменьшается.

Как сообщили в «Орловском энергосбыте», долг МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» перед энергетиками на 26 июля 2017 года достиг 30,7 миллионов. Динамика к сокращению не наблюдается.

— В 2017 году администрация города Орла несколько раз перечислила транспортному предприятию средства на погашение имеющихся долгов. Сумма в 20 млн рублей, поступившая в апреле, позволила закрыть просроченную задолженность 2016 года. При этом неоплаченная задолженность с начала года достигла 27 млн рублей, — напомнили в «Орловском энергосбыте».

Из 27,7 миллионов рублей, которые на тот момент глава администрации Орла Андрей Усиков пообещал перечислить в июне и июле, на счет поступило лишь 8 млн. Энергетики заявляют, что руководство ТТП «не принимает никаких мер по стабилизации платежей».

Новое руководство города сообщило о намерении предоставить муниципальную гарантию либо увеличить объем субсидий. Гарантия означает, что в случае непогашения долга Орловский энергосбыт сможет предъявить финансовые претензии уже непосредственно к администрации.