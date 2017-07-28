Под Орлом прошел пикет против Брежнева

Коммунисты и примкнувшие к ним жители высказывали недовольство работой главы Залегощенского района.

В Залегощенском районе у здания администрации прошел пикет против местного главы Виктора Брежнева, сообщил депутат орловского горсовета Иван Дынкович в соцсети Facebook. Его организовали коммунисты и примкнувшие к ним обычные жители.

На плакатах были написаны лозунги «Мы — не рабы Брежнева!», «Брежнев, прекращай разваливать район!», «Залегощенская земля — не собственность Брежнева» и прочие подобные. Тезисы коммунистов заключались в том, что с момента избрания Виктора Брежнева главой района социально-экономическое положение района ухудшилось: были закрыты сельские школы и роддом, ощущается нехватка медработников, а также участились случаи гонения граждан за критику в адрес администрации.

Реакция однофамильца первого генсека КПСС пока неизвестна.

Виктор Брежнев был избран главой Залегощенского района в 2011 году, а по итогам выборов 2016 года сохранил свой пост. Он также является секретарем Залегощенского местного отделения «Единой России».