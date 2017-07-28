В Мценске за взятку и подлог осудили врача-терапевта

Вступил в силу обвинительный приговор по уголовному делу в отношении медика.

Как сообщили в суде Мценского района, вступил в законную силу приговор в отношении участкового врач-терапевта поликлинического отделения районной больницы. Медика признали виновным по статьям «Мелкое взяточничество» и «Служебный подлог».

«В ходе судебного следствия была установлена вина врача в получении взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей, а также в служебном подлоге, то есть внесении должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, совершенного из корыстных побуждений», — сообщили в суде.

По нашим данным, речь идет о сфальсифицированном больничном. Обвиняемый вину признал полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей.