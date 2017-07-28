В Орле депутату не понравился темп ремонта двора

Работы должны проводиться быстрее, считает народный избранник.

Депутат Орловского городского Совета народных депутатов Александр Головин выразил недовольство скоростью ремонта двора дома №18 по улице Спивака, который проводится в рамках программы «Городская среда». Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Работы проводит компания «Автобан 99». Они стартовали еще неделю назад, но пока строители лишь демонтировали старые бордюры. Депутат назвал деятельность подрядчика «недопустимой» и собрался разговаривать с руководителем ООО «Автобан 99», чтобы ускорить процесс.

Впрочем, по контракту у компании еще есть время на выполнение работ.