В Орле затопило котлован на Гостиной, 1

Вода набралась за ночь.

В Орле котлован на месте снесенного дома №1 по улице Гостиная затопило водой. Фото 28 июля было опубликовано в сообществе «Орлец» в соцсети «ВКонтакте». Вся площадка превратилась в подобие большого бассейна.

Причиной стал обильный дождь с грозой, прошедший ночью 28 июля. Отметим, что неизвестно, когда была сделана фотография, и, может быть, сейчас вода частично испарилась.

Историческое здание по адресу: ул. Гостиная, д. 1 снесли в мае 2016 года. После этого владелец земли начал работы по строительству нового здания. Они ограничились только расчисткой участка и бетонированием площадки, которую называют «подготовительной».