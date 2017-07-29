Орловец засудил ИП за выпавший из окна мусор

Житель Орла выиграл у предпринимателя иск о возмещении вреда.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила без изменений решение суда Заводского района, вынесенное в мае этого года. С иском к одному из местных ИП обратился житель Орла. Он заявил, что его припаркованный во дворе многоквартирного дома автомобиль «Фольксваген Туарег» серьезно пострадал в результате падения… мусора.

Как следует из материалов дела, в одной из квартир на 10-м этаже рабочие устанавливали пластиковые окна. В ходе работы из окна упал строительный мусор. Он рухнул на автомобиль, который пришлось ремонтировать. Иск был подан к индивидуальному предпринимателю, работники которого монтировали окна.

Строители отрицали, что уронили мусор. Однако факт повреждения автомобиля был зафиксирован участковым уполномоченным полиции. Кстати, в ходе проверки возникло подозрение, что кто-то умышленно повредил машину. В этом случае было бы заведено уголовное дело. Однако было установлено, что мусор упал случайно.

Исковые требования были удовлетворены частично. В пользу истца с индивидуального предпринимателя взыскано возмещение ущерба в размере 58 тысяч рублей. Автовладелец также просил о компенсации потерянного рабочего времени и упущенной выгоды, но суд это требование оставил без удовлетворения.