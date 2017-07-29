Под Орлом суд обязал бухгалтера трудиться

В Нарышкино вынесен приговор по делу о присвоении средств.

Как сообщает суд Урицкого района, уголовное дело было возбуждено в отношении бухгалтера одной из местных агрофирм. Ее признали виновной по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному».

Сумму похищенного в суде не называют, однако говорят, что речь идет о крупном размере. Было установлено, что женщина присваивала деньги предприятия, пользуясь тем, что выполняла еще и работу кассира. Кстати, сама она вину не признала.

Суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств и наказал бухгалтера лишением свободы сроком на 2 года условно. Испытательный срок также составит 2 года. В течение этого времени осужденная обязана не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа. Кроме того, суд обязал ее трудоустроиться и трудиться.