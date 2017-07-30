Мэрия Орла продаст офис по решению суда

Администрация Орла издала постановление о приватизации имущества.

Документ подписан Александром Муромским. Речь идет об офисе, расположенном на улице 1-й Посадской. Решению муниципалитета предшествовало судебное разбирательство. Ранее местное ООО подало исковое заявление в областной арбитраж. Оно сослалось на нормы федерального закона о «малой приватизации». Напомним, что арендаторы имеют право на преимущественный выкуп муниципальных помещений, которые занимают.

Арбитражный суд в мае этого года удовлетворил исковые требования. В связи с этим мэрия привлекла независимого оценщика, который провел экспертизу помещения. Кстати, его площадь составляет 94 кв. метра. На основании оценки цена приватизации указанного объекта недвижимого имущества установлена в размере 3 040 677 рублей. В постановлении отмечено, что оплата приобретаемого офиса должна быть произведена единовременным платежом.