Пенсионный фонд

Под Орлом лихач на иномарке протаранил табло АЗС

30.07.2017 Новости

В Верховье на автозаправочной станции произошло ДТП
Как сообщили в Главном управлении МЧС по Орловской области, сигнал о дорожно-транспортном происшествии поступил на пункт связи ПСЧ-15 около 8 часов 20 минут. Авария произошла в поселке Верховье на улице Ленина.
Водитель автомобиля DatsunON-DO не справился с управлением и допустил столкновение с информационным табло бензозаправочной станции. Спасен один человек, уточнили в ГУ МЧС.
На месте происшествия работали силы и средства Верховского местного пожарно-спасательного гарнизона ПСЧ-15 в количестве трех человек и одной единицы техники.


С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года).

Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования