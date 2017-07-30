Под Орлом лихач на иномарке протаранил табло АЗС

В Верховье на автозаправочной станции произошло ДТП

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Орловской области, сигнал о дорожно-транспортном происшествии поступил на пункт связи ПСЧ-15 около 8 часов 20 минут. Авария произошла в поселке Верховье на улице Ленина.

Водитель автомобиля DatsunON-DO не справился с управлением и допустил столкновение с информационным табло бензозаправочной станции. Спасен один человек, уточнили в ГУ МЧС.

На месте происшествия работали силы и средства Верховского местного пожарно-спасательного гарнизона ПСЧ-15 в количестве трех человек и одной единицы техники.